Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 22.08.2022
Folge vom 22.08.2022: Einsatz auf Deutschlands größte Binnensee

61 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12

Der Bodensee ist Deutschlands größter Binnensee und beliebtes Urlaubsziel für etliche Touristen. Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen sorgt dafür für Sicherheit in und auf dem Wasser. Baum-Check in Essen: Nora Sandmair kontrolliert Bäume auf mögliche Krankheiten und das Risiko auf abbrechende Äste oder Umsturzgefahr bei Stürmen. Und: Tierschützer unterwegs in Berlin!

