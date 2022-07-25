Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Polizeikantine im Einsatz! Kochen am Einsatzort

Kabel EinsFolge vom 25.07.2022
Polizeikantine im Einsatz! Kochen am Einsatzort

Polizeikantine im Einsatz! Kochen am Einsatzort Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.07.2022: Polizeikantine im Einsatz! Kochen am Einsatzort

60 Min.Folge vom 25.07.2022Ab 12

Auf einem Polizeipräsidium in Stuttgart kochen Michael Braun und sein Team für rund 600 Polizeibeamte. Dieses Mal bekocht die Kantine die Polizei direkt am Einsatzort, wo noch weitaus mehr Einsatzkräfte erwartet werden. Und: Autobahnpolizei Alhorn.

Alle verfügbaren Folgen