Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 04.07.2022
60 Min.Folge vom 04.07.2022Ab 12

Seit 1912 können Händler auf dem Münchener Großmarkt Lebensmittel aus aller Welt kaufen. Obst- und Gemüsehändler Philipp Müller ist jede Nacht auf der Suche nach der besten Ware für seine Kunden. Was erwartet ihn heute? Und: Am Flughafen Düsseldorf kontrollieren die Zöllner Luise Muskulus und Adalbert Dyballa Reisende auf Schmuggelware. Ins Visier gerät eine Reisegruppe aus der Türkei, die auffällig viel Handgepäck mitführt. Wieso?

