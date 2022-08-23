Der Landtierarzt kommt: Kastration auf dem Alpakahof FOLGE 031Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.08.2022: Der Landtierarzt kommt: Kastration auf dem Alpakahof FOLGE 031
60 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 12
Landtierarzt zur Untersuchung auf dem Alpaka Bauernhof. Heute sollen einige Hengste kastriert werden. Außerdem in der Sendung: Holger liebt Döner über alles! Der Youtuber und Food-Influencer ist auf der Suche nach dem besten Döner Deutschlands. Heute ist er unterwegs in der Hansestadt Hamburg! Findet er da den leckersten Kebab? Und: Kontrolle durch die Polizei Schwaben Süd West. Chris Stark und seine Kollegen von der Verkehrspolizei sind Rasern auf dem Motorrad auf der Spur.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
