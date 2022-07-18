Thema u. a.: Schwertransporter Unfall legt Autobahn flachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.07.2022: Thema u. a.: Schwertransporter Unfall legt Autobahn flach
60 Min.Folge vom 18.07.2022Ab 12
Ein Laster mit 65 Meter langen Ladeteilen ist auf der Autobahn ins Schleudern geraten und in die Mittelplanke gekracht. Um den Lkw zu bergen, braucht es spezielle Fahrzeuge, womit sich der Verkehrstopp in die Länge zieht. Und: Seehundretter im Einsatz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen