Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Schwertransporter Unfall legt Autobahn flach

Kabel EinsFolge vom 18.07.2022
Thema u. a.: Schwertransporter Unfall legt Autobahn flach

Thema u. a.: Schwertransporter Unfall legt Autobahn flachJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 18.07.2022: Thema u. a.: Schwertransporter Unfall legt Autobahn flach

60 Min.Folge vom 18.07.2022Ab 12

Ein Laster mit 65 Meter langen Ladeteilen ist auf der Autobahn ins Schleudern geraten und in die Mittelplanke gekracht. Um den Lkw zu bergen, braucht es spezielle Fahrzeuge, womit sich der Verkehrstopp in die Länge zieht. Und: Seehundretter im Einsatz.

Alle verfügbaren Folgen