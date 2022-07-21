Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Deutsche Gründlichkeit in Thailand

Kabel EinsFolge vom 21.07.2022
Thema u. a.: Deutsche Gründlichkeit in Thailand

Thema u. a.: Deutsche Gründlichkeit in ThailandJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.07.2022: Thema u. a.: Deutsche Gründlichkeit in Thailand

61 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12

Sven Michel führt ein deutsches Restaurant mitten in Bangkok. Auch wenn dort grundsätzliche Unterschiede in der Arbeitswelt bestehen, investiert der Restaurant-Inhaber viel Zeit darin, seine Angestellten anzulernen. Und: Tuningkontrolle Ludwigsburg.

Alle verfügbaren Folgen