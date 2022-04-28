Thema u. a.: Industriekletterer in luftigen Höhen Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.04.2022: Thema u. a.: Industriekletterer in luftigen Höhen
60 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12
Industriekletterer Sascha, Tobias und Lars aus Hamburg müssen an einem Bürogebäude in luftiger Höhe die Fenster reinigen. Kein Job für Warmduscher. Denn bevor sich das Team an dem Gebäude abseilt, muss zunächst das gesamte Equipment hochgeschleppt werden.
