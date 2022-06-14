Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Polizei schnappt Autoposer

Kabel Eins
Folge vom 14.06.2022
Thema u. a.: Polizei schnappt Autoposer

Streifendienst in Bremervörde für die Kollegen Vanessa Hinz und Chris Boden. In der Nacht bekommt das Team eine Meldung, dass Jugendliche mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen auf dem Messegelände Kreise ziehen und gehen der Sache nach. Und: Spielplatzprüfer Ladu.

