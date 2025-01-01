Die erste Autobahnfahrt im Tesla - Fahrschule Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Die erste Autobahnfahrt im Tesla - Fahrschule
62 Min.Ab 12
Fahrlehrer Oliver Selk aus Hamburg will mit seinem Schüler Lasse auf die A7 fahren. Mit einem Tesla soll es auf der Autobahn gehen, auf der viele Lkws unterwegs sind - ein Punkt, der dem Fahrlehrer am meisten Sorgen bereitet. Und: Türsteher Marten in Leipzig.
