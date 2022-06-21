Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 21.06.2022
61 Min.Folge vom 21.06.2022Ab 12

Ganze 80 Einsatzkräfte der Polizei führen bei Kassel auf der A7 eine Großkontrolle von Schwerlast-Transportern durch. Zwei Beamte nehmen beim Einsatz ein Lkw mit mobilen Dieseltank genauer unter die Lupe. Und: Dixie Kloreiniger auf der A7.

