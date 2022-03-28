Thema u. a.: Tropenfrüchte Made In GermanyJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.03.2022: Thema u. a.: Tropenfrüchte Made In Germany
60 Min.Folge vom 28.03.2022Ab 12
In einem einzigartigen Pflanzen-Projekt will Ralf Schmitt in Deutschland Tropenfrüchte züchten. In dem durch Abwärme betriebenen Tropenhaus werden Früchte wie Papaya und Zitronat-Zitronen angebaut - und das alles möglichst umweltschonend und nachhaltig. Was muss Ralf gewährleisten, damit Tropenfrüchte hierzulande gedeihen? Mit welchen Herausforderungen haben er und seine Kollegen zu kämpfen? Und: Tierschützer Stefan Klippstein kämpft gegen illegalen Welpenhandel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen