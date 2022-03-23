Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Schwerer Autounfall - Rettungsdienst Flughafen München

Kabel EinsFolge vom 23.03.2022
Folge vom 23.03.2022: Thema u. a.: Schwerer Autounfall - Rettungsdienst Flughafen München

61 Min.Folge vom 23.03.2022Ab 12

Am Flughafen München sind die Notfallsanitäter Florian und Marcel von den Maltesern stationiert. Sie werden zu einem schweren Autounfall auf einer Landstraße nahe des Flughafens gerufen. Was erwartet sie? Und: Die Zöllner Adalbert und Alexander kontrollieren eine Reisende aus dem Kosovo. In ihrem Koffer finden sie zahlreiche Utensilien für einen Henna-Abend. Schnell stellen die Zöllner fest, dass die Reisende damit ihre Freimenge für Einkäufe weit überschritten hat.

