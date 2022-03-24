Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Security Paffen - nachts in Bonn

Kabel EinsFolge vom 24.03.2022
Thema u. a.: Security Paffen - nachts in Bonn

Thema u. a.: Security Paffen - nachts in BonnJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.03.2022: Thema u. a.: Security Paffen - nachts in Bonn

61 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12

Auf frischer Tat ertappt: Die Sicherheitsbediensteten Stephan und Sascha aus Bonn kontrollieren auf ihrer nächtlichen Streife ein Parkhaus. Hinter einer geschlossenen Tür erwischen sie einen Drogenabhängigen. Und: Alexander von Buchholtz ist Spezialist für die Kontrolle landwirtschaftlicher Fahrzeuge und entdeckt heute bei einem Fahrzeug neben der Ladungssicherung eine Vielzahl weiterer Mängel. Darf der Landwirt so weiterfahren?

Alle verfügbaren Folgen