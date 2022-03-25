Thema u. a.: Aufgemotzte Felgen - Poser und Tuningkontrolle MainzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.03.2022: Thema u. a.: Aufgemotzte Felgen - Poser und Tuningkontrolle Mainz
60 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12
In Worms kontrollieren die Polizisten Simon und Christian aufgemotzte Fahrzeuge. Wer seine Umbauten nicht in den Fahrzeugschein eintragen lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Und: Seit der Pandemie hat Kioskbesitzer Deniz an der Hamburger Reeperbahn noch mehr Arbeit. Denn ab 22 Uhr gilt kein Außer-Haus-Verkauf von Alkohol und Kontaktlistenpflge - das sorgt für Diskussionen und Polizeieinsätze im Kiosk, denn nicht jeder Kunde ist einsichtig.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen