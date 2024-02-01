Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Falsche Spur – Poserkontrolle Berlin

Kabel EinsFolge vom 01.02.2024
Falsche Spur – Poserkontrolle Berlin

Falsche Spur – Poserkontrolle BerlinJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 01.02.2024: Falsche Spur – Poserkontrolle Berlin

60 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 12

Die Motoren aufheulen lassen, ist inzwischen längst normal auf dem Berliner Kurfürstendamm. Hier treffen sich regelmäßig Poser und Tuner, die ihre teuren und aufgemotzten Karren zeigen. Die Polizisten Oliver W. und sein Kollege Michel F. führen hier mit weiteren Kollegen eine größere Verkehrskontrolle durch. Und schon nach wenigen Minuten fällt den beiden der ersten Verkehrssünder auf.

Alle verfügbaren Folgen