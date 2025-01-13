Frank Schirmacher testet Adana KebapJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.01.2025: Frank Schirmacher testet Adana Kebap
62 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Adana Kebap - eine türkische Spezialität aus Lammhackfleisch, die auch in Deutschland immer beliebter wird. Koch und Food-Tester Frank Schirmacher ist in Frankfurt am Main unterwegs und testet Adana Kebab Gerichte. Er checkt, wo das Gericht besonders saftig und lecker ist, bewertet die Qualität der Lammspieße und klärt, was ein guter Adana kostet.
