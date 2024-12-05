Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.12.2024: Zoll – Flughafen Frankfurt
60 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Der Frankfurter Flughafen ist Deutschlands größter Flughafen. Mit fast 60 Millionen Passagieren im Jahr und noch mehr Koffern haben die Zöllnern Nico und Lina viel zu tun. In den Gepäckausgaben von Terminal 1 und 2 kontrollieren sie Reisende und ihr Gepäck aus sogenannten Drittländern, also Nicht-EU-Staaten. Sie suchen dabei in Koffern nach steuerpflichtigen Waren und nach Lebensmitteln, Medikamenten, Drogen und Plagiaten.
