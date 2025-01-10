Zoll Frankfurt - Früchte im GepäckJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.01.2025: Zoll Frankfurt - Früchte im Gepäck
61 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Der Rhein-Main-Airport in Frankfurt ist Deutschlands größter Flughafen. Mit fast 60 Millionen Passagieren im Jahr und noch mehr Koffern wird es den Zöllnern Nico Schneider und Lina Müller nie langweilig. In den Gepäckausgaben von Terminal 1 und 2 kontrollieren sie Reisende und ihr Gepäck aus sogenannten Drittländern, also Nicht-EU-Staaten. Ihr Aufgabenspektrum ist breit, neben steuerpflichtigen Waren halten sie in Koffern auch Ausschau nach Lebensmitteln, Medikamenten, Drogen oder Plagiaten.
