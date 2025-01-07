Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ostalgie auf dem Oldtimer Festival in Biere

Kabel Eins Folge vom 07.01.2025
Ostalgie auf dem Oldtimer Festival in Biere

Ostalgie auf dem Oldtimer Festival in BiereJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.01.2025: Ostalgie auf dem Oldtimer Festival in Biere

61 Min. Folge vom 07.01.2025 Ab 12

Schwalbe, Trabi & Co. - alles, was auf den Straßen der DDR rollte, fährt an einem Samstag in Biere, einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt vor. Marko Gurr und seine Freunde vom Bierer Kulturverein veranstalten hier das 14. IFA- und Ostmobiletreffen. Was mal als kleine “ostalgische“ Idee entstand, ist mittlerweile ein überaus beliebter Treffpunkt von Oldtimer Fans. Und so kommt es, wie es kommen musste - der kleine Park ist zu klein.

