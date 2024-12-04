Aller guten Dinge sind drei, oder? - Bratwursttest Undercover in NürnbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.12.2024: Aller guten Dinge sind drei, oder? - Bratwursttest Undercover in Nürnberg
Folge vom 04.12.2024
Sie sind weit über die Grenzen Bayerns bekannt: die Nürnberger Rostbratwürstchen. Koch und Food-Tester Mirko Reeh verkostet heute deren traditionelle Zubereitungsform „Drei im Weckla“ – also drei Nürnberger in einer Semmel mit Sauerkraut. Schenkt man den dazugehörigen Internetkritiken Glauben, überzeugt aber nicht jeder Imbiss mit seinem Angebot. Mirko Reeh macht sich darum ein Bild vor Ort - kurzum: Es geht um die Wurst.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
