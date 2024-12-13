Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Drogenkontrolle Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 13.12.2024
Drogenkontrolle Hamburg

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.12.2024: Drogenkontrolle Hamburg

61 Min.
Folge vom 13.12.2024
Ab 12

Die Polizei Hamburg hat Polizisten aus ganz Deutschland zur jährlichen Großkontrolle mit dem Schwerpunkt „Drogen im Straßenverkehr“ eingeladen. Mit dabei sind auch Matthias Maschke und Anne Wejda. Dieser Einsatz dient der Erkennung von Verkehrsdelikten unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Eine komplette Hauptstraße wird dabei umgeleitet. Die Polizisten setzen dabei auf ihre Erfahrung und Beobachtungsgabe.

