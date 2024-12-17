Skiunfall mit Schulterverletzung - Flugrettung HintertuxJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.12.2024: Skiunfall mit Schulterverletzung - Flugrettung Hintertux
62 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Am Fuß des Hintertuxer Gletschers liegt der Flugrettungsstützpunkt Alpin 5. Von hier aus starten Christine Mantinger, Jörg Schnell und Markus Rainer mit dem Hubschrauber um Wintersportler in Not zu helfen. Heute braucht ein Skifahrer aus Holland ihre Hilfe. Er ist auf seine Schulter gestürzt und hat große Schmerzen. Der Abtransport erfolgt direkt von der Piste.
