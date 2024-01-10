Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Verstopftes Rohr im Wohnblock - Rohrreiniger Berlin

Kabel EinsFolge vom 10.01.2024
Verstopftes Rohr im Wohnblock - Rohrreiniger Berlin

Verstopftes Rohr im Wohnblock - Rohrreiniger BerlinJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.01.2024: Verstopftes Rohr im Wohnblock - Rohrreiniger Berlin

60 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Gina Sembach und Stefan Seifert sind Rohrreiniger der Berliner Wasserwerke. Ein Job, der nichts für schwache Nerven ist. Denn die Rohr- und Kanalreiniger müssen oft in dunkle Schächte klettern. Die besondere Bauweise der Berliner Leitungen stellt eine weitere Herausforderung für beide dar: Kriegen sie den Anschluss eines Wohnblocks wieder frei? Und: Eine Nacht im kapazitätsstärksten Paketzentrum Deutschlands - Paketzentrum Feucht

Alle verfügbaren Folgen