Hohe Strafe für unversteuerte ZigarettenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.09.2024: Hohe Strafe für unversteuerte Zigaretten
60 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Dortmund. Hier kontrollieren Max und Niko vom Hauptzollamt einen Kiosk Laden. Die beiden finden mehrere gefälschte und unversteuerte Zigaretten. Mit welcher Strafe muss der Mann rechnen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen