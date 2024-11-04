Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

LKW-Kontrollen in Tirol

Kabel EinsFolge vom 04.11.2024
LKW-Kontrollen in Tirol

LKW-Kontrollen in TirolJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.11.2024: LKW-Kontrollen in Tirol

61 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

2,5 Millionen LKW sind pro Jahr auf den Autobahnen in Tirol unterwegs. Andreas Orgler und seine Kollegen von der Mobilen Kontrolleinheit der A.S.F.I.N.G sind immer wieder entsetzt über den technischen Zustand der Wagen. Mit ihrem mobilen Kontrollzug sind die Prüfer nicht an bestimmte Orte für ihre Kontrollen gebunden. Zusammen mit der Polizei holen sie mit ihren Kontrollen gefährliche Fahrzeuge von der Straße.

Alle verfügbaren Folgen