Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Streetfood aus aller Welt in Münster

Kabel Eins
Folge vom 13.09.2024
Streetfood aus aller Welt in Münster

Streetfood aus aller Welt in MünsterJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.09.2024: Streetfood aus aller Welt in Münster

61 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Auf dem Schlossplatz im Herzen Münsters steht das alljährliche Streetfood and Music Festival an: Mit 56 verschiedenen Trucks mit kulinarischen Highlights und ausgefallenen Kombinationen, zählt das Festival zu den größten in ganz Deutschland. Mike Schmedtkord und Maurice Lawnik sind für den Aufbau des Festivals zuständig. Schaffen Sie es, das Festival in der Größenordnung pünktlich bis zum Start aufzubauen?

