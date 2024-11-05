Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Sportgeräteprüfer Thomas Postera

Kabel Eins
Folge vom 05.11.2024
Sportgeräteprüfer Thomas Postera

Sportgeräteprüfer Thomas PosteraJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.11.2024: Sportgeräteprüfer Thomas Postera

60 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12

Viele von uns kennen es noch zu gut: Den Sportunterricht in der Schulturnhalle. Heute sind es unsere Kinder, die sich im Sportunterricht austoben. Doch wehe, wenn die Sportgeräte splittern, wackeln oder durchgetreten sind. Dann kann es schnell zu folgenschweren Unfällen kommen. Die wollen die Sportgeräteprüfer Thomas Postera und Rodger Baro verhintern. Sie nehmen die Sportgeräte genau in Augenschein und kontrollieren sie auf ihre Sicherheit.

