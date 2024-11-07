Gewaltdelikte und Pfefferspray: Bundespolizei FreilassingJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.11.2024: Gewaltdelikte und Pfefferspray: Bundespolizei Freilassing
62 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Freilassing in Oberbayern, Beginn der Streife von Johannes und Stefan. Die beiden Bundespolizisten sind an der Grenze zu Österreich unterwegs, als ihnen ein schwarzer Mercedes auffällt. Die Nachfrage im Polizeisystem bestätigt den Verdacht: die Reisenden sind polizeibekannt – unter anderem wegen eines Angriffs auf Polizeibeamte.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
