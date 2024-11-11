Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Schwerer Asthmaanfall und Großalarm in der Heidelberger Innenstadt

Kabel EinsFolge vom 11.11.2024
Schwerer Asthmaanfall und Großalarm in der Heidelberger Innenstadt

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.11.2024: Schwerer Asthmaanfall und Großalarm in der Heidelberger Innenstadt

61 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

In Heidelberg sind Notfallsanitäterin Tina Gelbach und Rettungssanitäter Thomas Peitler unterwegs zu ihrem ersten Einsatz: Ein schwerer Asthmaanfall in einer Zahnarztpraxis. Die Patientin bekommt kaum Luft und braucht dringend Sauerstoff. Direkt im Anschluss gibt es einen Notfall mitten in der Innenstadt: Eine Brandmeldeanlage hat ausgelöst, Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen müssen ausrücken. Brennt es wirklich?

