Folge vom 10.12.2024: Reiterstaffel beim Frankenderby
61 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Im Frankenderby kämpft der 1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth. Für das Fußballfest mit Hochrisiko-Fans mobilisiert die Polizei rund 450 Einsatzkräfte. Darunter auch die Reiterstaffel. Zehn Reiter-Pferde-Gespanne begleiten den Fanmarsch der 2.000 Gästefans zum Stadion. Dabei gilt es vor allem, die Kontrolle über Fans und Pyrotechnik zu behalten. Reiterin Stefanie Hermeling und der stellvertretende Staffelführer Thomas Motel zeigen, wie das gelingt.
