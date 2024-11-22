Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Erschwerte Spurensuche – KDD Magdeburg

Kabel Eins
Folge vom 22.11.2024
Erschwerte Spurensuche – KDD Magdeburg

Folge vom 22.11.2024
Ab 12

In Magdeburg sind Laura R. und Tobias G. vom Kriminaldauerdienst im Einsatz. Sie werden zu einem Tatort gerufen, an dem eine blutüberströmte Person auf dem Boden liegt. In unmittelbarer Nähe finden sie eine Schusswaffe. Das Opfer möchte zunächst nicht aussagen, wird schließlich aber doch redselig. Reichen die Hinweise am Tatort und die Aussagen der Zeugen aus, um den Täter zu überführen?

