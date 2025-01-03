Grenzkontrollen: Bundespolizei ForstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.01.2025: Grenzkontrollen: Bundespolizei Forst
60 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12
Nahe der Grenze stoppen Nadine und Frank ein Fahrzeug, das aus Polen kommt. Der Fahrer ist ein Georgier der in Polen wohnt. Sein Führerschein ist allerdings aus der Ukraine. Bei der Überprüfung stellt sich heraus, dass er gefälscht ist. Zwei Straftaten stehen im Raum: Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen