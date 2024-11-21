Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ein Berliner als Sheriff in Kalifornien: US Cop Richard Geng im Einsatz

Kabel EinsFolge vom 21.11.2024
Ein Berliner als Sheriff in Kalifornien: US Cop Richard Geng im Einsatz

Ein Berliner als Sheriff in Kalifornien: US Cop Richard Geng im EinsatzJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.11.2024: Ein Berliner als Sheriff in Kalifornien: US Cop Richard Geng im Einsatz

60 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Monterey County im Norden von Kalifornien: das Revier von Deputy Sheriff Richard Geng. Täglich ist der gebürtige Berliner auf Streife, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Er führt Verkehrskontrollen durch, ermittelt in Diebstahlsdelikten und beschlagnahmt Drogen. Seine Lebensversicherung ist seine Ausrüstung. Bewaffnet wie eine Ein-Mann-Armee stellt er sich den Herausforderungen seines Jobs als Gesetzeshüter.

Alle verfügbaren Folgen