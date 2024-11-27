Schmugglerjagd auf der A30: Nachtstreife der Polizei OsnabrückJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.11.2024: Schmugglerjagd auf der A30: Nachtstreife der Polizei Osnabrück
Folge vom 27.11.2024
Osnabrück in Niedersachsen. Die Polizisten Dennis und Timo fahren heute auf der „Schmuggler-Route“ auf der A30 Streife. Gerade nachts sind oft Fahrer mit Betäubungsmittel unterwegs. Die Polizisten überprüfen während ihrer Schicht stichprobenartig Autofahrer und stoßen direkt beim ersten Fahrer auf verschiedene Verstöße. Der Mann fährt ohne Fahrerlaubnis und muss sich auch noch für ein anderes Vergehen verantworten.
