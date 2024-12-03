Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.12.2024: LKW Waschanlage Raunheim
61 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
In Raunheim in der Nähe vom Frankfurter Flughafen steht eine der größten LKW Waschanlagen Hessens. Hier werden am Tag 80 bis 150 Lastkraftwagen aller Größen gewaschen. Mit modernster Technologie gehen die LKW-Wäscher Klaus Baumeister und sein Kollege Teyfik Aliman jeden Schmutz an. Jeder Truck hat dabei seine besonderen Schmutzsammelstellen. Da müssen die LKW-Wascher extra ran.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen