Folge vom 02.02.2024: Knochenbruch? Alle Jahre wieder - Flugrettung Hintertux
61 Min.Folge vom 02.02.2024Ab 12
Notfall für die Flugrettung: Ein 15 - jähriger Junge hat sich auf einer Skipiste den Oberschenkel gebrochen. Besonders ungewöhnlich: Der Jugendliche hat auf den Tag genau dieselbe Verletzung vor einem Jahr schon einmal gehabt. Auch für die erfahrenen Flugretter ein skurriler Einsatz.
