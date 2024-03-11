Auto am Hang liegengeblieben – Abschlepper MönchengladbachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.03.2024: Auto am Hang liegengeblieben – Abschlepper Mönchengladbach
61 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Gefährliche Situation an der A61 bei Mönchengladbach: Ein Auto ist neben der Autobahn liegen geblieben. Das Problem: Das Pannenfahrzeug steht an einer Böschung und kann nicht einfach abgeschleppt werden. Abschlepper Marcel Kurszynski muss das Auto mithilfe der Polizei aus der Wiese ziehen.
