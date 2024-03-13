Ohne Ausweis am Bahnhof – Bundespolizei NürnbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.03.2024: Ohne Ausweis am Bahnhof – Bundespolizei Nürnberg
60 Min.Folge vom 13.03.2024Ab 12
Ein striktes Alkoholverbot gilt am Nürnberger Bahnhof bereits seit 2016. Wer das ignoriert, bekommt Probleme mit den Bundespolizisten Nadja und Johannes. Außerdem fällt ihnen ein Mann ohne Reiseabsichten auf - und wie sich herausstellt, hat er auch keinen gültigen Pass bei sich.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
