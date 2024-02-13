Sie sind das Schlusslicht des Straßenkarnevals – Kölner StadtreinigungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.02.2024: Sie sind das Schlusslicht des Straßenkarnevals – Kölner Stadtreinigung
61 Min.Folge vom 13.02.2024Ab 12
Weiberfastnacht in Köln - Wieverfastelovend. Ab 11:11 Uhr herrscht in der Karnevalshochburg Ausnahmezustand. Nicht nur für die Jecken und für das Partyvolk, sondern auch für David Prinz und Ömer Temür von der Straßenreinigung Köln. Mit Besen, Kehrmaschine und viel Humor rücken sie den Müllmassen zu Leibe, die der Straßenkarneval hinterlässt.
