Einsatz im Skigebiet - Polizei Neustift im Stubaital
16.02.2024
Einsatz auf dem Stubaier Gletscher: Die Alpinpolizisten Gregor Gatt und Jörg Randl fahren mit ihren Skiern zu einem Unfall. Ein zwölf Jahre alter Junge ist schwer auf den Rücken gestürzt. Der Notarzthubschrauber ist auf dem Weg – und die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.
