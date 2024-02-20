Hohe Strafe für Shisha Laden! - Hauptzollamt DortmundJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.02.2024: Hohe Strafe für Shisha Laden! - Hauptzollamt Dortmund
61 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Dortmund. Hier kontrollieren Max und Niko vom Hauptzollamt mehrere Shisha-Shops. In einem finden die beiden mehrere gefälschte und unversteuerte Zigaretten. Mit welcher Strafe muss der Ladenbesitzer rechnen?
