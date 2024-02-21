Arbeit 179 Meter über dem Boden – Antennen-Demontage am BungsbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.02.2024: Arbeit 179 Meter über dem Boden – Antennen-Demontage am Bungsberg
61 Min.Folge vom 21.02.2024Ab 12
Der Bungsberg in Schleswig-Holstein. Hier soll eine alte UKW-Antenne mit dem Helikopter demontiert werden. Dazu müssen Flughelfer Markus Vogler und Antennenbauer Mike Mokry auf die Spitze des Funkturms klettern und die Antenne in Einzelteile zerlegen. Das Problem heute: Wegen Nebel kann der Heli vorerst nicht starten. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
12
