Folge vom 08.04.2024: Illegaler Tierhandel boomt - Tierschützerin Jana Hoger
Die Zahl der illegal gehandelten Tieren steigt stetig an. Tierschützerin Jana Hoger von PETA weiß, der Welpenhandel ist für Jung- und Elterntier schädlich. Der Testkauf eines Welpen soll Klarheit über die Herkunft und den Zustand des Tieres sorgen. Handelt es sich hier um illegalen Tierhandel?
