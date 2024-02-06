Zoohandel auf dem Prüfstand – Tierschützer Stefan KlippsteinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.02.2024: Zoohandel auf dem Prüfstand – Tierschützer Stefan Klippstein
62 Min.Folge vom 06.02.2024Ab 12
Kranke und verletzte Tiere in viel zu engen Käfigen – Tierschützer Stefan Klippstein kämpft gegen Tierleiden im deutschen Zoohandel. Aus diesem Grund kontrolliert er heute drei Zoo-Fachgeschäfte in Berlin. Schon oft hat er die dortigen Zustände angezeigt – hat sich endlich etwas geändert?
