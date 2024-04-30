Schraubst du noch oder campst du schon? – Campingschrauber HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.04.2024: Schraubst du noch oder campst du schon? – Campingschrauber Hannover
Folge vom 30.04.2024
Sandra ist unter die Camper gegangen! Eigentlich wollte sie nur ein kleines Gästehaus im Garten in Form eines Wohnwagens, aber dann wurde ihre Leidenschaft geweckt und sie will jetzt mit ihrem alten Wohnwagen Urlaub machen und die Freiheit des Campens genießen. Leider geht in ihrem Camper weder das Wasser noch die Heizung. Ein Fall für die Campingschrauber Oli Schmidt und Peter Trautmann – denn sie kümmern sich um jeden Fall.
