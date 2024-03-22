Sprengstoffalarm - Bundespolizei Flughafen München Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.03.2024: Sprengstoffalarm - Bundespolizei Flughafen München
60 Min. Folge vom 22.03.2024
Ein herrenloser Koffer mitten im Gastronomiebereich des Münchner Flughafens – Terroralarm oder nur Nachlässigkeit eines Reisenden? Jodie B.s und Peter J. von der Bundespolizei sind für die Sicherheit am Flughafen im Einsatz, doch hier müssen die Spezialisten ran.
