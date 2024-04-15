Kind mit Lungenentzündung und Atemnot – RTW NürnbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.04.2024: Kind mit Lungenentzündung und Atemnot – RTW Nürnberg
61 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 12
In Nürnberg sind die Rettungssanitäter Sarah Fietz und Tobias Engelmann im Einsatz. Ihr erster Fall: ein kleines Mädchen mit Lungenentzündung und Fieber. Das Kind mit Vorerkrankungen leidet außerdem an Atemnot, weshalb die Sanitäter schnell handeln müssen und sie in die nächste Klinik bringen. Kann dort dem Mädchen geholfen werden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen