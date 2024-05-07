Hauptzollamt Dortmund: Kfz-Steuer nicht bezahlt!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.05.2024: Hauptzollamt Dortmund: Kfz-Steuer nicht bezahlt!
61 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12
Dortmund. Hier kontrollieren Max und Niko der „Kontrolleinheit Verkehrswege“ verdächtige Fahrzeuge und Personen auf der Autobahn. Bei einem Fahrer fällt den beiden Zöllnern auf, dass der Mann seine Kfz-Steuer noch nicht bezahlt hat. Sein Auto ist beladen. Finden Max und Niko vielleicht noch mehr Verstöße?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
