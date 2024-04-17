Entlaufener Hund im Wald - Tierretter Stefan BröcklingJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.04.2024: Entlaufener Hund im Wald - Tierretter Stefan Bröckling
61 Min. Ab 12
Tierretter Stefan Bröcklings neuester Einsatz führt ihn nach Lohne in Niedersachsen. Seit mehr als zwei Monaten wird in einem Waldstück regelmäßig ein abgemagerter Hund gesichtet. Bisher gewagte Fangversuche von Passanten und einer Hundesicherung schlugen fehl! Mit seinem Equipment will der erfahrene Tierretter diesmal Erfolg haben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
