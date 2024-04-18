Schwere Diagnose für Kater Roter – Tierarzt Bad LiebenwerdaJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.04.2024: Schwere Diagnose für Kater Roter – Tierarzt Bad Liebenwerda
60 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 12
Ekkehart Stamnitz ist Tierarzt aus Leidenschaft und kümmert sich täglich um das Wohl von Hund, Katze und Wellensittich. Seine Praxis führt er gemeinsam mit seinem Kompagnon in Bad Liebenwerda, 70km nördlich von Dresden. Der erste Fall an diesem Morgen ist Kater Roter. Er hat eine Schwellung an der Wange. Ekkehart Stamnitz vermutet einen Abszess. Doch während seiner Untersuchung kommt die schreckliche Wahrheit ans Licht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
